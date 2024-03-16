Появилась дата прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Его сын рассказал подробности предстоящей церемонии.

В понедельник, 18 марта, в Театре Сатиры состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, сообщил 16 марта его сын Михаил Ширвиндт. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

«Церемония пройдет в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры», — уточнил он в беседе с ТАСС.

15 марта стало известно о смерти актера Александра Ширвиндта. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров. По его словам, артист скончался в больнице в возрасте 89 лет.

Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола («Ленком Марка Захарова»). В том же году он сыграл свою первую роль в кино в фильме «Она вас любит». В 1968 году он перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал Ширвиндта легендой отечественного театра и кино.