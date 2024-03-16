Никита Михалков проголосовал на выборах президента РФ в Крыму

Фото, видео: 5-tv.ru

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Знаменитый режиссер пришел на избирательный участок, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина.

Народный артист РСФСР Никита Михалков принял участие в голосовании на выборах, посетив избирательный участок в Симферополе.

В Крыму знаменитый российский режиссер прибыл на участок № 225, оборудованный в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина. Михалков выразил уверенность, что Россия, как и прежде, будет отстаивать свои национальные интересы, несмотря на все козни Запада, а те, кто желает ее краха, рано или поздно закономерно получат по заслугам.

«Сотни тысяч людей. Я думаю, что Западу это не простится никогда. Это не произойдет завтра или послезавтра. Ну, Бог правду видит, не скоро скажет. Но я все-таки надеюсь, что еще при нашей жизни мы поймем, что, как сказал президент, бал вампиров заканчивается.

И мы должны это понимать. И мы должны принять в этом участие. И мы должны видеть и знать тех, кто хочет, чтобы было, как было. То есть всеми силами тормозят приближение нашей реальной глобальной победы», — сказал Михалков.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР.