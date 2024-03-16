Артистку Мариинского театра «развели» мошенники

Анастасия Максимова 46 0

Артистка Мариинского театра отдала мошенникам шесть миллионов рублей

Артистку Мариинского театра «развели» мошенники

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Скрипачка хотела вложиться в инвестиции, а в итоге потеряла огромные деньги.

Артистка Мариинского театра, скрипачка Данара Ургадулова, отдала мошенникам более шести миллионов рублей, как стало известно источнику 5-tv.ru.

Потерпевшая собралась заняться инвестициями для получения пассивного дохода от продажи ценных бумаг, драгоценных металлов и полезных ископаемых. Артистка обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которому перевела, по ее утверждениям, 6 274 129 рублей.

Данара Ургадулова также отметила, что она провела несколько платежей мошеннику в период с ноября 2023 по март 2024.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники создали приложения, где пользователям предлагают проверить уровень своей финансовой грамотности. После этого злоумышленники начинают психологическое воздействие на человека, чтобы тот перевел им деньги для инвестиций.

Новости партнеров

Новости СМИ2