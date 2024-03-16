Артистку Мариинского театра «развели» мошенники
Артистка Мариинского театра отдала мошенникам шесть миллионов рублей
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
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Скрипачка хотела вложиться в инвестиции, а в итоге потеряла огромные деньги.
Артистка Мариинского театра, скрипачка Данара Ургадулова, отдала мошенникам более шести миллионов рублей, как стало известно источнику 5-tv.ru.
Потерпевшая собралась заняться инвестициями для получения пассивного дохода от продажи ценных бумаг, драгоценных металлов и полезных ископаемых. Артистка обратилась в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которому перевела, по ее утверждениям, 6 274 129 рублей.
Данара Ургадулова также отметила, что она провела несколько платежей мошеннику в период с ноября 2023 по март 2024.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники создали приложения, где пользователям предлагают проверить уровень своей финансовой грамотности. После этого злоумышленники начинают психологическое воздействие на человека, чтобы тот перевел им деньги для инвестиций.