«Обратный эффект»: как провокации повлияют на ход выборов президента в России

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru

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Кто стоит за теми, кто выливает зеленку в урны с бюллетенями и иначе пытается дискредитировать избирательный процесс? И почему их коварные планы обречены на провал?

Провокации, которые пытаются устраивать в ходе выборов президента России украинские и западные агенты влияния, никак не отразятся на результатах голосования. Они лишь могут побудить россиян активнее участвовать в выборах. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Павел Рыжевский.

«Раз мы об этом говорим, значит, уже результат какой-то достигнут, им удалось привлечь наше внимание. Но стратегического результата на выборы это, безусловно, не окажет», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, россияне прекрасно понимают, кто стоит за теми, кто выливает зеленку в урны с бюллетенями и иными способами пытается дискредитировать российские выборы. Видя такие нападки, граждане только сильнее захотят реализовать свое избирательное право, уверен Рыжевский.

«Вряд ли людей это остановит. Наоборот, у нас, как говорится, чем выше давление, тем крепче бетон. Поэтому очень сомневаюсь, что это хоть кого-то остановит или напугает», — заявил политолог.

Он не исключил, что провокаторы действуют по найму украинских и западных спецслужб или СМИ, которым нужна нелицеприятная картинка с выборов в России. И даже если они напрямую не руководят попытками очернить избирательный процесс в России, то в любом случае воспользуются такими инцидентами в своих грязных целях, заключил Рыжевский.

Накануне, в первый день выборов президента России, в нескольких городах страны произошли инциденты с намеренной порчей бюллетеней урн для голосования. В частности, на одном из избирательных участков в Москве девушка вылила в урну зеленку, объяснив свой поступок тем, что стала жертвой манипуляций мошенников.

В Ижевске подобную провокацию и вовсе попыталась осуществить член избирательной комиссии, имевшая в ней право решающего голоса. Только благодаря оперативной реакции операторов автоматического комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) удалось предохранить документы от порчи.

Комментируя подобные инциденты, председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что намеренная порча избирательных бюллетеней, урн или кабинок для голосования — это не только уголовное преступление, но и предательство своей страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 43-летней члену избиркома в Ижевске, которая попыталась залить зеленкой КОИБ, грозит до пяти лет лишения свободы.