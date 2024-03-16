Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Стоит ли ожидать резкого скачка?

Экономист Инна Литвиненко рассказала 5-tv.ru о прогнозе курса рубля после выборов президента России. По ее словам, глобальных колебаний не прогнозируется.

«Сразу же после 18 марта стоит ожидать небольшое укрепления рубля относительно доллара примерно до 91 рубля. Евро — примерно до 98-99 рублей. Небольшое укрепление будет связано с окончанием налогового периода», — рассказала Литвиненко.

По ее словам, Центробанк России вероятно продолжит свою жесткую политику, что также будет влиять на курс рубля. До конца марта серьезных перемен произойти не произошло.

Сейчас на курс рубля значительно влияют санкции, цены на энергоносители, экспортные доходы, объем импорта и геополитическая обстановка, пояснила экономист.

«Ситуаций, когда доллар вдруг пробьет отметку 100-120 рублей ожидать не стоит», — успокоила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс евро превысил 100 рублей впервые с 28 февраля.