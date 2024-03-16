«Меня превзошла»: звезда сериала «Не родись красивой» рассказала о своей дочери

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Ольга Ломоносова приехала на выступление к дочери-балерине в Петербург и поделилась эмоциями.

Звезда сериала «Не родись красивой» приехала в Санкт-Петербург, чтобы посетить выступление своей 17-летней дочери-балерины Варвары. В своем блоге артистка позднее заявила, что дочь превзошла ее талантом.

«На исторической лестнице», — гласит подпись актрисы под снимком, на котором ее дочь позирует в костюме.

Стоит сказать, что ради своей мечты наследница актрисы даже переехала из родительского дома из Москвы в Санкт-Петербург и живет в общежитии. Известно, что девушка учится в Академии балета имени Вагановой, куда поступила два года назад.

Сама Ломоносова ранее рассказывала, что ее дочь решила пойти по ее стопам. Так, знаменитость неоднократно упоминала, что в 1998 году она с отличием окончила Киевское хореографическое училище. Артистка очень гордится успехами и часто делится своими чувствами с подписчиками на эту тему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Ломоносова жалеет, что снялась в сериале «Не родись красивой».