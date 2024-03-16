В годовщину смерти Юлии Началовой дочь Вера вышла с подписчиками на связь

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Алдонина почтила память своей мамы.

Вера Алдонина, Дочь певицы Юлии Началовой, выложила в день памяти артистки, 16 марта, памятное видео в личном блоге. В комментариях под публикацией подписчики вспоминают, какой была исполнительница.

Наследница Началовой подписала публикацию: «Мамочка».

«Я никогда так не оплакивала кого-то знаменитого, как Юлю. Прям несколько дней рыдала. Она была моя ровесница. И было ощущение, что вместе выросли.

Такая всегда яркая и жизнерадостная. Так было неожиданно. Муж в шоке был, что я так рыдаю по чужому человеку. Просто она была невероятная, я восхищалась ею», — поделилась поклонница.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни 16 марта 2019 года из-за осложнений от подагры и красной волчанки. После травмы ноги у нее начала развиваться гангрена и произошло заражение крови. Исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.