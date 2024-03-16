Более 3,1 миллиона избирателей проголосовали в Москве к утру 16 марта

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Большинство воспользовались дистанционным электронным голосованием.

В Москве на выборах президента России к утру 16 марта проголосовали более 3,1 миллиона человек, большинство воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала журналистам 16 марта.

«Если говорить о результатах вчерашнего дня и прошедшей ночи, то нужно сказать, что московские избиратели продолжали голосовать дистанционно в электронном голосовании. За ночь более 150 тыс. избирателей использовали свое право и реализовали его именно с помощью дистанционного голосования. Таким образом, на 8:00 мск цифра проголосовавших составила 3 147 675 избирателей. Мы отмечаем высокую явку», — сообщила Кириллова.

Кроме того, данные информационных табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве гласят, что по состоянию на 08:20 мск число избирателей, проголосовавших онлайн с самого начала выборов, превысило 2,56 миллиона человек.

Руководитель штаба Вадим Ковалев рассказал, что центр видеонаблюдения, следящий за обстановкой на избирательных участках, продолжал работать всю ночь и не выявил никаких происшествий.