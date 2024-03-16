«США не будут менять тактику»: о чем Москва предупредила Ереван

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Отношения между странами последнее время претерпели некоторые изменения, причем, не в лучшую сторону.

Москва предупредила Ереван о возможных рисках проведения Арменией антироссийской политики, в которую республику втягивают западные страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия ведет диалог, в том числе, доверительно, озвучивая свои доводы и приводя реальные примеры.

«Мы прекрасно понимаем, что Штаты и в целом коллективный Запад на протяжении не то что десятилетий, столетий использует тактику отношения к странам и народам в виде их инструмента. При этом прикрываясь благими намерениями.

Если бы таких примеров не было в нашем регионе, наверное, можно было бы подумать, что именно к постсоветскому пространству Соединенные Штаты и коллективный Запад не будут эту тактику применять», — подчеркнула Захарова.

Позиция Россия, как и прежде, заключается в том, чтобы Армения сохранила свой суверенитет и выстраивала политику, исходя из собственных национальных интересов. Что касается искренности со стороны Москвы, официальный представитель МИД напомнила, что РФ множество раз приходила на помощь и защищала республику, делая все, чтобы остановить кровопролитие в регионе.

Недавно премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ не ответит на поднятые вопросы. В первую очередь, речь идет о зоне ответственности организации в регионе. Также политик подчеркнул, что страна готова двигаться в сторону углубления отношений с Европейским союзом ровно настолько, насколько ЕС посчитает возможным.

В МИД РФ отреагировали на эти заявления.

«Одновременно нас не может не настораживать контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике ОДКБ», — отметила Захарова во время брифинга.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023-го в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября 2023-го после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

28 сентября 2023-го стало известно, что Нагорный Карабах упразднен. Он прекратит свое существование 1 января 2024 года. Территории отныне будут принадлежать исключительно Азербайджану.

В октябре Пашинян выступил за возвращение миротворцев в РФ при уходе из Карабаха. По его словам, их нахождение на этой территории не зависит от Армении. Он также признал сложные отношение между Ереваном и Москвой. Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг своей страны в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

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