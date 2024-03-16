Фото: Reuters / THOMAS PETER

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С приграничных населенных пунктов увозят тысячи человек.

Украинские власти начали эвакуировать жителей Сумской области из населенных пунктов недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на информацию военной администрации области.

«В Сумщине проходит эвакуация людей с приграничных территорий. Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин», — указано в материале.

Всего было эвакуировано более четырех тысяч человек.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине.