«Единства нет»: Антонов указал на раскол стран G7 насчет изъятия активов России

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

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Возможные негативные последствия осознают многие государства.

Государства, входящие в «Большую семерку», не имеют общей позиции по возможному изъятию замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил дипломат Анатолий Антонов, посол РФ в Соединенных Штатах Америки.

По его мнению, страны G7 осознают возможные негативные последствия подобных действий.

«Насколько мы знаем, пока в „семерке“ единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык „вора“. Многие понимают негативные последствия таких действий. Во-первых, разрушается нынешняя международная система финансовых отношений. Во-вторых, подсекаются позиции доллара как основной платежной валюты», — рассказал Анатолий Антонов.

Он также обратил внимание, что Америка боится действовать в одиночку, поэтому и уповает на единство «Большой семерки», стремясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов». В то же время беспокойство России касаемо такого решения разделяют многие государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы.