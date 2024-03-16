На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар Сегодня, 8:43 Дарья Евстрахина 51 51 Азаров: на территории Сызранского НПЗ пожар возник после атаки беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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Он вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область.