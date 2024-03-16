«Я до сих пор учусь заново жить»: Безрукова поделилась снимками умершего сына

Фото: www.globallookpress.com / Lantyukhov Sergey

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Актриса все еще не может оправиться после утраты.

В марте 2015 года актриса Ирина Безрукова пережила огромную трагедию — у нее умер единственный сын Андрей. Ему было всего 25 лет.

Ирина родила сына от первого мужа, актера Игоря Ливанова. После развода молодой человек сохранял теплые отношения с обоими родителями, а также с хорошо ладил с отчимом — Сергеем Безруковым.

Смерть Андрея была несчастным случаем. Известно, что он поскользнулся в ванной, упал и ударился виском. Он долгое время не отвечал на телефонные звонки матери, после чего Ирина приняла решение вскрыть квартиру, где находился ее сын.

«Я попросила подругу вызвать специалистов и вскрыть квартиру. Они обнаружили тело Андрея в коридоре. Подруга позвонила и сказала, что Андрюши больше нет», — рассказывала актриса в одном из интервью.

Незадолго до этого мать с сыном поехали на отдых во Вьетнам. Ирина признается, что до сих пор вспоминает время, проведенное с Андреем. Актриса поделилась в своем блоге несколькими фотографиями того времени.

Ирина Безрукова с сыном Андреем. Instagram* / irina_bezrukova_official

«Нам обоим нравилось читать книги по философии, изучать работу человеческого тела, мозга, нейронов и прочего. Поэтому мы много говорили на темы религий, их многообразия, возможности реинкарнации и так далее», — рассказывает звезда.

Безрукова очень тяжело пережила смерть сына и все еще не может смириться с потерей.

«Не могу сказать, что нахожусь в конечной точке принятия, я до сих пор учусь жить эту жизнь заново», — рассказывает она.

Безрукова рассказывала также, что дала сыну обещание. Андрей очень хотел, чтобы его мама вернула в свою жизнь любовь и радость. Эти слова помогают актрисе держаться.

«Я очень стараюсь по сей день следовать его такой искренней просьбе», — делится Ирина.

Однако у некоторых интернет-пользователей смерть юноши до сих пор вызывает много вопросов. Семья Ирины называет случившееся несчастным случаем, но медики назвали причиной смерти сердечную недостаточность.

При этом в интернете появлялись теории о зависимости или даже о самоубийстве молодого человека. Также странным для некоторых показалось и то, что похороны Андрея прошли в тайне, а родные якобы оказались от вскрытия и кремировали тело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ирина Безрукова показала кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl.

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