МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов
Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской и Курской областями
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Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили украинскую ракету «Точка-У».
За минувшую ночь в небе над Белгородской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и ракету ТРК «Точка-У», а над Курской — пять беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли 50 групповых ударов по объектам на Украине.
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