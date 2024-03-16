Военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Они присоединились к выбору будущего курса страны.

Военнослужащие Вооруженных сил России проголосовали на выборах президента. Об этом сообщили в Минобороны.

Ведомство отметило, что на избирательных участках в регионах дислокации соединений и воинских частей в голосовании приняли участие не только военнослужащие, но и члены их семей.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова проголосовала на выборах президента. Компанию парламентарию составила 18-летняя дочь.

За выборами, говорит она, наблюдает все мировое сообщество. Каждый сейчас — участник и свидетель исторических событий, подчеркнула депутат.