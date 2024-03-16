«Позиция однозначна»: в Финляндии высказались об отправке западных войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jussi Nukari

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Что думают по этому поводу во внешнеполитическом ведомстве страны?

Западные страны, в том числе США, не должны категорически исключать отправку войск на Украину, если конфликт усугубится. Об этом рассказала глава МИД Финляндии Элина Валтонен изданию Politico.

Дипломат считает, что никакие варианты не стоит вычеркивать в долгосрочной перспективе, потому что не вполне ясно, что произойдет в будущем и какой будет ситуация на поле боя.

«Позиция Финляндии однозначна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать», — уточнила министр.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Нарышкин высказался о заявлении Эммануэля Макрона про отправку войск НАТО на Украину.