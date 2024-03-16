Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Послание касается ситуации в Черном море.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Украины Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — цитирует чиновника РИА Новости.

Основной целью усилий ООН Гуттериш видит «свободу гражданского судоходства». Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море крайне важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул Дюжаррик.

Ранее 5-tv.ru писал, что, пока США наживаются на конфликте и обогащают свой военно-промышленный комплекс, Россия безвозмездно поставила беднейшим странам Африки зерно. На континент доставлены 200 тысяч тонн пшеницы.