Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому
Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому по теме судоходства
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
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Послание касается ситуации в Черном море.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президенту России Владимиру Путину, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Украины Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — цитирует чиновника РИА Новости.
Основной целью усилий ООН Гуттериш видит «свободу гражданского судоходства». Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море крайне важен для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности, подчеркнул Дюжаррик.
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