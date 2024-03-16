Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ

Фото, видео: Андрей Гордеев / ТАСС; ВКонтакте / Избирательная комиссия Удмуртской Республики / video/@ik_udm;5-tv.ru

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Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Член избирательной комиссии в Ижевске попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования на выборах президента. Об этом сообщили в избирательной комиссии Удмуртии.

Уточняется, что у нее было право решающего голоса в комиссии. Сохранность бюллетеней достигнута благодаря оперативной реакции операторов КОИБ.

Сразу после этого 43-летняя правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции, уточнили в региональном МВД. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Ранее 5-tv.ru писал, что на одном из избирательных участков в Москве девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями, объяснив свой поступок тем, что ей манипулировали неизвестные.