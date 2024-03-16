Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ауле Куруш всего 762 избирателя, зато явка на уровне 90-95%.

Сейчас в России проходят выборы президента. Жители Куруша — самого высокогорного села в Европе — тоже пришли на избирательный участок.

Населенный пункт расположен в Дагестане на высоте 2560 метров. Жить так высоко может быть тяжело, но никто из местных не хочет переезжать в город, узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Местный житель Давид Булуев сообщил, что это земля предков и ему хочется оставаться здесь. Пока в селе нет газа, но обещали, что скоро его доведут и сюда.

Местная жительница Надя сообщила, что замечает перемены, поэтому она пойдет на выборы, чтобы голосовать за лучшее будущее. В селе Куруш всегда высокая явка.

Примерно 90-95% жителей голосуют на каждых выборах. Как правило, не делают этого только чабаны, потому что они находятся на пастбищах.

В ауле зарегистрированы 762 избирателя — при этом часть из них сейчас защищает Родину в зоне СВО. Один из местных с улыбкой на лице шел на выборы, чтобы проголосовать за своего кандидата.

«Потому что такой веселый день сегодня, мы с советских времен так голосуем за президента. Всегда ходим», — рассказал местный житель.

Аксакал Куруша Сейфали Багиров никогда не пропускает выборы. В этом году он тоже пришел на голосование, ведь этот день для него словно праздник.

«Это большое торжество, поэтому должны прийти и голосовать. Постоянно и на годекане и в клубе я агитирую», — поделился старейшина.

После голосования местные собрались на годекане. Тут обсуждают общее положение дел, а также в целом говорят о жизни.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).