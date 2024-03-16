Дело возбудили после поджога пенсионеркой кабинки для голосования в Подмосковье

Фото: Telegram / Официальный канал ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl

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Полицейским удалось немедленно пресечь эти противоправные действия.

Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избиркома. По данным ведомства, жительница Мытищ вылила бутылку с воспламеняющейся жидкостью на штору кабины, предназначенной для голосования, а затем подожгла ее.

Полицейским удалось немедленно пресечь эти действия. Затем женщину доставили в следственный отдел.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства.