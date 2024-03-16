«Папу не трогать»: кто заботится о четырехмесячном сыне Сергея Жукова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артист считает, что семья важнее карьеры.

Певец Сергей Жуков в декабре 2023 года стал отцом в пятый раз, его жена Регина Бурд родила сына Эвана. Артист рассказал изданию Газета.ру, что супруга проводит с малышом большую часть времени.

«Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она дает мне отдохнуть и берет все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: „Папу не трогать“. Конечно, я помогаю: укладываю спать, меняю подгузники, мы вместе выходим на прогулки. Все хлопоты только в радость», — поделился Жуков.

По признанию артиста, он старается совмещать отцовство с плотным графиком и считает, что семья важнее карьеры. Когда средний сын хочет, чтобы он пошел с ним на футбол, старший интересуется, возьмут ли его на концерт, а дочка спрашивает, сходит ли он поддержать ее на кастинге — и это все в один день — Жуков как-то все пытается успеть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жуков, у которого в декабре родился пятый ребенок, заявил, что «рожает» детей не ради места на парковке.