Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Система ДЭГ функционирует в 28 регионах.

Более 3,5 миллиона человек проголосовало на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом рассказали на специальном портале по наблюдению за ДЭГ.

По состоянию на 23:55 по Москве избиратели из 28 регионов подали заявки на участие в ДЭГ. Всего выдали 3 542 956 бюллетеней. Известно, что всего онлайн собираются проголосовать пять миллионов россиян.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что система ДЭГ в столице России отразила все DDoS-атаки. Все попытки вмешательства в выборы через систему дистанционного электронного голосования были отбиты, поскольку она была заранее протестирована.