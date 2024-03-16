Путин поручил заменить на границе срочников на спецназ из-за ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Все из-за угрозы новых атак украинских ДРГ.

Президент России Владимир Путин поручил заблаговременно заменить на границе подразделения солдат срочной службы на спецназ из-за угрозы прорыва украинских ДРГ. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Информация о возможных попытках прорыва госграницы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва. В связи с этим верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны», — ссылается Зарубин на главу Минобороны Сергея Шойгу.

Журналист отметил, что мобилизованные были заменены на контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России.