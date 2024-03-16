«Спит и не подозревает»: Айза с болью в сердце приняла решение кастрировать кота

Фото: Instagram* / aizalovesam

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Звезда поделилась переживаниями с подписчиками.

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер Айза Анохина рассказала поклонникам, что ее кота отправят на кастрацию. Иначе, считает звезда, питомец может от нее убежать.

«Спит и не подозревает, что завтра он останется без яиц. Я так хотела нянчить его детей! В первый раз не хочу никого кастрировать, но он может убежать. А Сэм и я второй раз это не переживем», — написала знаменитость в Telegram-канале.

Она также рассказала поклонникам, что бывшего питомца, кошку по кличке Юки, звезда так и не нашла. Скорее всего, ее украли, отметила Айза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза рассказала, при каких обстоятельствах отречется от детей. Так, если они будут обвинять своих избранниц в меркантильности, позрослев, то контакт с матерью для них будет потерян.

Блогер старается воспитывать детей с другими ценностями. С малых лет Айза внушает им то, что в будущем их дамы сердца никогда ни в чем не должны нуждаться.

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