«Политический карлик»: Орджоникидзе поставил Ринкевичса на место после слов о России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik; 5-tv.ru

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Волна негатива усилилась на фоне успехов Вооруженных сил страны в зоне СВО, убежден эксперт.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрушить Россию, но за этими словами не стоит ничего серьезного. Об этом 5-tv.ru заявил бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Специалист отметил, что такими высказываниями «политические карлики» напоминают о своем существовании. Ведь с ними даже не считаются их союзники.

«Нам, я думаю, нужно игнорировать их, потому что за этими заявлениями, кроме как желание напомнить о своем существовании, ничего другого не стоит. Это тот абсурд, который надо просто игнорировать», — объяснил Орджоникидзе.

Он отметил, что Латвия никогда ничего серьезного не делала, начиная с образования республики. Главная цель властей страны — это как-то оскорбить Россию.

Например, они преследуют русскоязычных граждан на территории страны. Вот на эти заявления, считает эксперт, реагировать нужно, а на пустые слова обращать внимания не стоит.

«Что они устраивают в своих странах, в областях внутренней политики, когда они не дают гражданам, которые имеют российское гражданство проголосовать на выборах, вот это вот серьезное нарушения всяческих норм и международного права, наверное, и конституции любого государства. Вы не можете ограничивать человека, который хочет выразить свое политическое мнение путем голосования. На это надо побольше внимания обращать», — говорит эксперт.

Орджоникидзе подчеркнул, что пустые угрозы в адрес России вновь пошли после успешного продвижения войск страны в зоне СВО. В Латвии понимают, что Украину ждет серьезное поражение и режим близок краху. Поэтому она решила «попытаться напугать Москву».

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдгарс Ринкевичс резко высказался о России.