В Москве на выборах президента России проголосовало порядка трех миллионов человек

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Большая часть избирателей сделала выбор дистанционно.

Почти три миллиона человек проголосовали в Москве в первый день голосования на выборах президента России Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Всего выдано бюллетеней — 2 млн 976 тыс. 987, электронно проголосовали 2 млн 381 тыс. 139 избирателей, на бумаге проголосовали 595 тыс. 848 избирателей», — сказала Кириллова.

Она отметила, что москвичи проявили высокую сознательность, пишет агентство «Москва».

«Мы говорим о беспрецедентно высокой явке в первый день голосования», — добавила председатель Мосгоризбиркома.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.

Отдать голос онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что на платформе ДЭГ проголосовало две трети зарегистрированных избирателей.