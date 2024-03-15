Минюст внес актера Семена Трескунова* в реестр иноагентов Сегодня, 21:35 Геннадий Плиткин 45 45

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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При этом из списка исключили блогера Николая Соболева.