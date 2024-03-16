Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Легендарный артист ушел из жизни 15 марта.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт незадолго до смерти размышлял над тем, почему он так долго живет. Своими философскими мыслями он делился на большой пресс-конференции, посвященной юбилейному сезону Театра сатиры.

«Ребята, знаете что? Когда долго живешь, то иногда думаешь, зачем? А потом понимаешь, что выхода другого нет, раз родился. А какие варианты? Альтернативы нет! И тут приходят мысли о том, чтобы как-то приспосабливаться», — отметил тогда Ширвиндт.

О смерти артиста стало известно 15 марта, Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Из-за преклонных лет и хронических заболеваний в последнее время артист перестал посещать мероприятия.

Появление Ширвиндта в ноябре 2023 года в театре спровоцировало нешуточный переполох: пропавший из поля зрения на время актер сильно сдал, набрал лишний вес и все чаще сидел, чем вставал и ходил. Для опоры он использовал трость, а говорить предпочитал исключительно шепотом.

В начале этого года стало известно о том, что артист оказался в больничной палате в новогоднюю ночь. Он попал в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

Как тогда сказал 89-летний артист, когда долго живешь, то привыкаешь к жизни, но ничего вечного не бывает. Поэтому, если организм дает сбои, важно попасть в хорошие руки, заметил он.

Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. Его родители, музыкант Анатолий Ширвиндт и редактор концертного отдела Московской филармонии Раиса Ширвиндт, переехали в город Чердынь в Пермском крае во время Великой Отечественной войны.

В 1943 году семья вернулась в Москву, где мальчик пошел в первый класс. Родители надеялись, что он сделает музыкальную карьеру, но тот не проявлял интерес к урокам фортепиано.

В итоге Александр поступил в музыкальную школу, но затем покинул ее. Затем он был зачислен в Театральное училище имени Щукина и на юридический факультет МГУ.

В 1952 году будущий артист стал студентом Щукинского училища и после окончания сразу перешел в Театр-студию киноактера. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где служил до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и в итоге стать художественным руководителем. При этом в 1957-м Ширвиндт женился на архитекторе Наталии Белоусовой.

У них родился сын Михаил, который также стал актером, супруги состояли в браке более 60 лет. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры.

Самыми его яркими ролями являются работы в таких кинокартинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная», «Бабник» и другие.

Ширвиндт стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры 24 года назад, президентом учреждения — в 2021-м. На посту худрука его заменил Сергей Газаров.

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