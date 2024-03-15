Борис Ковальчук назначен замруководителя Контрольного управления президента

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Он 14 марта покинул пост гендиректора «Интер РАО».

Экс-глава «Интер РАО» Борис Ковальчук назначен заместителем руководителя Контрольного управления президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

За досрочное прекращение полномочий Ковальчука единогласно проголосовали десять членов совета директоров «Интер РАО». Его место с 15 марта занял член правления-первый замгендиректора Сергей Дрегваль.

Дрегваль с 2020 по 2021 год работал профильным советником губернатора Петербурга. До 6 февраля 2024 года занимал должность вице-губернатора города.

8 февраля Дрегваль был назначен первым заместителем генерального директора «Интер РАО», а 2 марта вошел в состав правления компании.