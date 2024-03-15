Михаил Турецкий проголосовал через московскую систему ДЭГ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Продюсер и певец призвал россиян последовать его примеру и сделать выбор ради будущего своих детей.

Народный артист РФ Михаил Турецкий проголосовал на выборах президента России, воспользовавшись системой Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он рассказал в видеообращении в Telegram-канале.

Создатель знаменитого «Хора Турецкого» отметил, что несмотря на жесточайший график и постоянные перемещения между городами России, он легко нашел возможность на секунду остановиться, зайти на mos.ru и сделать свой выбор.

«Это прекрасная возможность проголосовать онлайн. Друзья мои, сделайте то же самое, если вам не все равно, где будем дальше жить мы и где будут дальше жить наши дети. Я свой выбор сделал. А вы?» — обратился Турецкий к подписчикам.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка избирателей на выборах президента России превысила 30%.