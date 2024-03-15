Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Глава государства вскоре направит им телеграмму.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в связи со смертью актера. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сказал он.

Александр Ширвиндт родился в Москве 19 июля 1934 года. В 1956 году он попал в Театр имени Ленинского Комсомола (позднее — «Ленком»), где он работал до 1968 года, а затем перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В 1970 году он начал работать в Театре сатиры, где успел сыграть более 30 ролей и стать художественным руководителем. При этом в 1957-м Ширвиндт женился на архитекторе Наталии Белоусовой.

У них родился сын Михаил, который также стал актером. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры.