Международная Ассоциация «Небесная грация» проведет межрегиональные и всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок „Небесная грация“»

Фото: Пресс-служба Академии художественной гимнастики «Небесная грация»

Организатором соревнований выступит Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президентом которой является олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

18 марта стартует серия межрегиональных соревнований «Кубок „Небесная грация“». Первый турнир пройдет в Новосибирске и соберет на ковре более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые будут соревноваться по правилам «Небесной грации» по художественной гимнастике.

Вслед за Новосибирском старты пройдут в Ульяновске (ПФО), Сочи (ЮФО и СКФО), Иванове (ЦФО), Ухте (СЗФО), Екатеринбурге (УФО), Московской области и Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований выступит Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президентом которой является олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В преддверии турниров она заявила: «Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация» опубликовала условия проведения соревнований, проводимых под нашей эгидой и включенных в Единый календарный план Минспорта России. На это мы получили множество положительных откликов и вопросов, что же это значит. Поясняем: к сожалению, во многих видах спорта у нас сложилась практика, согласно которой спортсмены, прежде всего юные, начинающие, могут заявить о себе, показать свои таланты и выполнить разряды, как правило, только при условиях внесения определенной суммы денег, которая чаще всего называется «стартовый взнос».

Таким образом семья, у которой нет денежных средств, не может обеспечить своему ребенку участия в соревнованиях, необходимых для выполнения разрядов, что не только несправедливо, но и ограничивает возможности выявить будущих чемпионов. Финансовое обеспечение соответствующих спортивных мероприятий должно взять на себя государство или спонсоры, но никак не российские семьи.

В этой связи Ассоциация «Небесная грация» и объявила о том, что никаких поборов, как бы они ни назывались, в нашем случае не будет. Все расходы по организации соревнований, входящих в Единый календарный план Минспорта, на которых будут выполняться разряды, Ассоциация берет на себя. Всем участникам наших спортивных стартов желаем удачи!»

Турнир в Новосибирске пройдет в спортивном комплексе МАУ «ЦСП „Заря“». Главным судьей соревнований будет Марина Шпехт. К участию будут допущены гимнастки в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Лучшие гимнастки по итогам межрегиональных соревнований выступят на всероссийском турнире в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой с 11 по 14 апреля.