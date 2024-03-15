Явка на выборах президента России превысила 30%

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Такие данные представили в ЦИК.

Явка избирателей на выборах президента России превысила 30%. Данная информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Наибольшую активность демонстрируют такие регионы, как Донецкая Народная Республика, Тува, Чукотка и Еврейская автономия, а также Херсонская, Белгородская и Кемеровская области.

Для голосования открыто более 94 тысяч избирательных участков по всей России.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин проголосовал на выборах президента России онлайн.