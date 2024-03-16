МакSим ответила на слухи о приостановке выступлений и пении под «фанеру»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что происходит со знаменитостью?

Певица МакSим опровергла слухи о приостановке выступлений из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет StarHit.ru.

Звезда призналась, что ранее из-за болезни ей действительно пришлось временно прекратить выступления. Но сейчас артистка уже восстановилась и вернулась на сцену.

«Речи о приостановке концертной деятельности или карьеры никогда не шло. Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет», — пояснила исполнительница хита «Знаешь ли ты».

Она также добавила, что сейчас планирует все мероприятия, ориентируясь на свои силы и возможности. Кроме того, МакSим заявила, что выступать под фонограмму она никогда не собиралась: мол, даже во время болезни концерты давала исключительно с живым звуком.

Ранее 5-tv.ru МакSим ответила на обвинения в неуплате налогов. О том, что исполнительница подозревается в неуплате налогов на общую сумму более в чем миллион рублей, СМИ начали писать в середине января.

Утверждалось, что звезда якобы попала в «черный список» должников ФНС. МакSим некоторое время не комментировала слухи, но решила все же взять слово и опубликовала заявление в соцсетях.