Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Соревнования на главной трассе автодрома проходили в четыре этапа, и завершились 13 марта.

На главной трассе автодрома состоялся финальный этап Лыжного Кубка «Игора Драйв». Об этом сообщает пресс-служба российского гоночного комплекса.

Трассы с уникальными рельефами, богатыми на перепады высот, крутые спуски и повороты заставили сосредоточиться даже профессиональных спортсменов. Идеальное снежное покрытие гоночного трека, подготовленное профессиональной техникой, позволило им испытать себя максимально.

Разумеется, дети, которые также принимали участие в соревнованиях, проехали по упрощенной и безопасной трассе в два километра. Идеальное снежное покрытие гоночного трека, подготовленное профессиональной техникой, позволило спортсменам испытать свои силы на максимум.

Покрытие трассы готовится при помощи ратрака, что позволило создать снежное полотно, отвечающее всем требованиям лыжного спорта. А конфигурация трассы сделала забеги интересными даже для опытных спортсменов. При этом необходимая инфраструктура обеспечила лыжникам комфорт и безопасность.

Спортсмены и любители разных возрастов соревновались на дистанциях в пять, десять и 15 километров. В финальной гонке Лыжного Кубка на дистанции 15 километров победу одержал Вадим Федоров. Ему удалось опередить главного конкурента Евгения Соломатина всего на три с небольшим секунды.

Тройку лидеров на дистанции замкнул Владимир Коробков. В десяти километровом зачете на первой строчке расположился Матвей Подойницын, который оставил позади Алексея Марчука и Александра Воронкова. А на дистанции в пять километров не было равных Виктору Мамонтову, который финишировал раньше Петра Кожина и Дианы Разгуляевой.

Двухкилометровую дистанцию для самых маленьких и упорных участников соревнований лучше всех преодолели Александр Пучков, Ева Кармазова и Марат Коробков.

Лыжный Кубок «Игора Драйв» сезона 2024 года проходил в четыре этапа. 27 декабря прошел первый этап: участникам предлагались дистанции 2, 5 и 10 километров. Уже 21 января второй этап собрал более 70 любителей активного зимнего отдыха, и на этот раз организаторы добавили сложные дистанции 15 и 31 километр. А 21 февраля состоялся третий этап Лыжного Кубка «Игора Драйв» с новым сюрпризом: на финише спортсмены смогли почувствовать себя настоящими биатлонистами, попробовав стрельбу по мишеням из лазерного оружия.

На каждом этапе участники гонки получали именные дипломы в электронном виде, а победители и призеры — памятные медали.

«Спасибо организаторам, „Игора Драйв“ — прекрасная трасса! По ней приятно и на автомобиле проехать, и на лыжах. Организаторы постарались и устроили нам все испытания. Четыре гонки — это словно четыре разных сезона! Подготовка трассы просто изумительная», — поделилась впечатлениями на финише гонки Полина Трофимова, которая пробежала все четыре этапа Кубка «Игора Драйв» сезона 2024 года.

В этом сезоне Лыжный парк «Игора Драйв» завершает свою работу, но потренироваться в меткости гости автодрома могут в любую субботу до конца марта: 16-го, 23-го и 30-го числа открыт Лазерный тир. Кроме того, по субботам и воскресеньям на «Игора Драйв» работает школа картинга, в которой каждый может быстро и безопасно обучиться азам управления картом или отточить уже имеющиеся навыки. Более подробно ознакомиться с предстоящими мероприятиями вы можете на официальном сайте автодрома.