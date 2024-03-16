Романтика впереди времени: как люди находили свою любовь в начале ХХ века

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

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И какие обязанности были у профессиональных свах?

В современном мире, с развитием интернета и технологий, людям стало намного проще знакомиться и находить себе пару. Существует множество приложений, сайтов для знакомств и социальных сетей, где можно найти человека, который подходит по интересам и характеру. Однако в начале ХХ века ситуация была совсем иная.

В течение многих столетий свахи играли важную роль в процессе заключения брака, являясь настоящим феноменом культуры в России. Они были необходимы, особенно тогда, когда основной целью брака был материальный интерес. Свахи знали практически всех жителей города, были изобретательны в своих методах, глубоко разбирались в свадебных традициях и обычаях, умели завоевывать доверие и узнавать самые личные детали жизни своих клиентов.

Чаще всего мещанские и купеческие семьи обращались к свахам, чтобы устроить своему наследнику выгодный брак. Представители дворянского класса к ним обращались реже, предпочитая находить женихов или невест через своих знакомых и в узком кругу.

Сватовство всегда включало в себя строгие ритуалы, которые различались в зависимости от региона и гарантировали удачное брачное соединение, следующее строго определенной процедуре, сообщает журнал «Правила жизни».

Но в дальнейшем свахи постепенно отходили на второй план. На их замену пришли объявления в печатных изданиях.

В Российской империи первым и самым популярным изданием подобного формата была «Брачная газета», которая выходила с 1906 по 1918 годы в течение 12 лет.

«В первом номере „Брачной газеты“ редакция заявила о ее глобальной и важной роли — укрепить высокое значение брака в общественном самосознании», — рассказывает Артем Маратканов, эксперт-генеалог.

Интересно, что в «Брачную газету» чаще всего отправляли свои объявления мужчины, чем женщины. По статистике, в иркутском филиале 58% объявлений были написаны представителями сильного пола. Вероятно, это связано с общественными моральными нормами, где публикация объявления самой женщиной могла быть воспринята как недостойный поступок. Кроме того, чаще всего в газеты писали интеллигенты: инженеры, учителя, студенты, выпускники гимназий, пианисты.

Фотографии в газете в те времена не публиковались — их можно было отправить заинтересованному лицу по почте, но обязательно с просьбой вернуть. Это стоило дорого, поэтому изображения отправлялись только тем, у кого были серьезные намерения.

Через несколько лет газета начала хранить фотографии сама: женихи и невесты присылали их в редакцию бесплатно, а любой желающий мог прийти и посмотреть фотографию интересующего его человека, не забирая ее.

Страницы «Брачной газеты» стали свидетелями изменения нравов в Российской империи: теперь любой, независимо от своего социального статуса или финансового положения, мог отправить несколько строк о себе в издание, чтобы попытать счастья.

Люди откровенно описывали себя и высказывали свои ожидания от потенциального партнера, представляясь как в серьезной манере, так и с элементами юмора, использовали стихи и французский язык. Объявления различались по стилю и содержанию, от коротких и содержательных до длинных рассуждений о любви и смысле жизни.

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