Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

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Сам артист окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Константин Хабенский объяснил, почему актеру важно получить образование. Своими мыслями он поделился с Александром Цыпкиным во время творческого вечера «Художественный разговор с художественным руководителем».

Как считает народный артист России, актерское образование дает человеку понимание сути профессии. Ведь, несмотря на талант и артистические способности, актеру может не хватать знаний для раскрытия своего творческого потенциала и, как следствие, успешной работы.

«Важно обучение профессии для того, чтобы, выйдя либо на съемочную площадку, либо на пространство театральное, получалось быстро найти общий язык. Это театральная школа, инструментарий, это важно. Быстрее находится общий язык», — уверен Хабенский.

Сам артист окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), он учился на курсе Вениамина Фильштинского.

Во время творческого вечера острые вопросы Константину Хабенскому смогли задавать и сами зрители. Единственная стоп-тема — политика. Во время творческого вечера деятели обсудили премьеры последних сезонов, снятые с репертуара спектакли, премию Московского Художественного, а также выяснилось, что Константин Хабенский не знает, сколько в буфете стоит сосиска в тесте. Художественный руководитель МХТ имени Чехова объяснил это тем, что всегда берет для себя комплексный обед.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о детях Константина Хабенского.