Чернышенко проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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в удобном формате

Вице-премьер отметил, что цифровые сервисы позволяют россиянам быстро и удобно получать разные услуги.

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отдал свой голос на выборах президента с помощью технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он отметил, что в онлайн-голосовании могут принять участие жители 29 регионов.

«Я тоже решил воспользоваться этим способом и проголосовать с помощью отечественного смартфона», — прокомментировал он.

Чернышенко подчеркнул, что в ДЭГ удобно принять участие как с телефона, так и ноутбука или компьютера. По его словам, цифровые сервисы в России, в целом, позволяют гражданам быстро и удобно получать доступ к различным услугам.

Чернышенко также объяснил, как проходит ДЭГ. Необходимо посетить один из порталов: для москвичей это — mos.ru, а для жителей других регионов — vybory.gov.ru. Уже оказавшись на площадке, нужно найти раздел «дистанционное электронное голосование» и приступить к голосованию.

После этого пользователю должно прийти СМС и сам электронный бюллетень. Дальше все просто — нужно выбрать понравившегося кандидата и нажать рядом с ним кнопку «проголосовать».

«Каждый голос надежно защищен системой шифрования», — подчеркнул Чернышенко и призвал голосовать сердцем.

Выборы главы государства в России стартовали сегодня, 15 марта. Пройдут они три дня — до 17 числа. Избиратели принимают участие в голосовании по всей стране как на избирательных участках, так и в дистанционном формате.