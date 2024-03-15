Евро превысил 101 рубль впервые в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Рубль к выходным показал снижение.

Евро в ходе торгов превысил 101 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, такого показателя не было с 2023 года.

Так, к 17:20 по московскому времени евро прибавил 1,23 рубля и впервые в 2024 году достиг 101,03 рубля. Доллар в это же время торговался на уровне 92,63 рубля, прибавив 91 копейку.

Юань же стоил 12,83 рубля, так же прибавив 13 копеек.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам президента России Владимира Путина, инфляция сегодня стабилизируется. В феврале ее показатель находился на уровне 0,7%, а в марте снизился еще. При этом Центробанк ожидает пик инфляции во втором квартале (с апреля по май) 2024 года.