Избиратели активно голосуют на выборах президента России

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

На избирательные участки идут целыми семьями.

Голосовали сегодня даже в космосе. Российский экипаж МКС уже сделал свой выбор прямо на орбите.

А на Земле на избирательные участки идут целыми семьями. Много и ветеранов — от бойцов, прошедших СВО, до фронтовиков Великой Отечественной войны, отметивших 100-летний юбилей. О том, как голосует большая страна — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).