ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным кварталам Белгорода

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Все ракеты перехвачены, но есть погибший и раненые осколками.

В Белгороде процесс голосования прерывают сигналы ракетной опасности. Жители, которые пришли на избирательные участки, вынуждены спускаться в укрытия.

И после отмены тревоги возвращаться. Украина атакует мирный город из системы залпового огня «Вампир».

Все ракеты перехвачены, но есть погибший и раненые осколками. Подробности — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).