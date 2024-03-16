«Жертвы ботокса»: к чему приводит зависимость от «уколов красоты»

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Татьяны Баллирано; 5-tv.ru

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Врач рассказала о последствиях бездумной погони за «идеальной внешностью».

Пластическая хирургия безумно популярна — тысячи человек стараются добиться «совершенной внешности». Однако не всегда погоня за красотой оборачивается желаемым результатом.

Очень многие сталкиваются с опасными последствиями. Так, главный врач косметологической клиники Татьяна Баллирано рассказала 5-tv.ru, что ботокс не так безобиден, как кажется многим.

«Проблема в том, что это медицинский препарат — 25 лет назад (его — Прим. ред.) выпустили именно в качестве медицинского препарата для лечения нервных тиков, спастических кривошей», — заметила она.

В косметологии ботокс стал использоваться чуть позже. Так, многие почему-то убеждены, что это легкий препарат, за который могут «взяться» все, в том числе и люди без должного медицинского образования.

Именно в этом зачастую и кроется причина осложнений. Кроме того, влияет на последствия и некачественный, несертифицированный ботокс, производителем которого являются Китай или Корея.

После инъекций ботокса могут встретиться такие проблемы, как «падение» бровей и век. Одним словом — асимметрия.

«Это просто неправильные инъекции, неправильно подобранные дозы», — заметила специалист.

Порой пациентки сталкиваются с тем, что после уколов ботокса в определенные зоны ночью начинают задыхаться, а по утрам не могут «поднять голову с подушки» из-за слабости шейных мышц. Также иногда «западает» и стенка носа, мешая дыханию.

Особо редки случаи некрозов, однако бывают и они. В пример специалист привела случай, когда попадание частички филлера в крупную артерию спровоцировало у пациентки омертвление тканей.

Возможен также и вариант передозировки. Нижняя треть лица — наиболее сложная зона для коррекции.

Одна из самых опасных же — межбровная мышца. В случае неправильной инъекции пациент может столкнуться с полным закрытием века или двоением в глазах.

«Есть определенные точки, определенные зоны, куда просто колоть нельзя», — подчеркнула Баллирано.

Неправильный укол губ тоже приведет к серьезным последствиям — возможно, к нарушению мышц рта. Например, начнется неконтролируемое вытекание жидкости из-за расслабления губ.

Будет нарушена и артикуляция. Однако, несмотря на многие противопоказания, люди все равно продолжают злоупотреблять ботоксом, что сказывается в последствие и на внешности, и на здоровье человека.

Примеры последствий применения ботокса

www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

В различных СМИ, а также в социальных сетях многие девушки и женщины, пострадавшие от рук косметологов, периодически обращаются с жалобами на последствия от неудачных процедур. Часто жертвы ботокса рассказывают, что после продолжительных инъекций у них сильно отекает или даже перекашивается лицо.

Например, тиктокерша под именем Никита Кимберли делилась с подписчиками историей о том, как укол ботокса почти полностью изменил ее лицо. Девушка всего лишь хотела убрать ямочку на подбородке, но в итоге раствор «поплыл», и у нее перекосило губы.

Все это привело к дефектам речи и неэстетичному внешнему виду блогера. Из-за чего ботокс пришлось экстренно растворять.

«Из-за того, что ботокс попал не туда, куда надо, у меня опустилась щека. Я стала непроизвольно прикусывать губу и шепелявить, но если не приглядываться, в состоянии покоя я выгляжу вполне сносно. Пока я молчу и не улыбаюсь, то лицо нормальное, но стоит открыть рот — и все перекашивается», — поделилась переживаниями девушка в своем блоге.

Косметологи рассмотрели случай блогера и сделали вывод, что дозировка препарата была подобрана неправильно. Кроме того, сам укол тоже был введен с нарушением технологии.

В данном случае была затронута соседняя мышца, и поэтому лицо пациентки перекосилось. Так бывает, если косметолог «промахнулся» или неправильно разбавил продукт.

Но девушке повезло, что такие вмешательства обратимы. Также был известный случай с американским фешн-блогером Уитни Буха, когда она чуть не потеряла зрение после инъекций ботокса в лицо.

От уколов в область вокруг глаз у американки сильно опустилось правое веко, а левый глаз стал открываться намного шире. Ролик с последствиями неудачной операции очень быстро стал популярным, а комментаторы очень сильно были удивлены такому исходу.

Уитни рассказала, что прибегает к «уколам красоты» уже давно — девушка ходит к косметологу каждые полгода с тех пор как ей исполнилось 30. Однако подобные последствия у нее впервые.

Все началось с того, что после инъекции девушка на следующее утро не обнаружила на одной из бровей ожидаемого эффекта. Поэтому она обратилась в тот же салон, где ей и увеличили дозу.

Однако вновь что-то пошло не так, и лицо девушки перекосило почти сразу после процедуры. Тогда блогер решила, что скоро все придет в норму.

К несчастью, со временем проблемы только усилились. Уитни заметила, что ее левая бровь будто просела, а правый глаз заметно стал больше. Кроме этого, у девушки возникли еще серьезные проблемы со зрением.

«Я начала бояться, что недуг останется со мной навсегда, а в долгосрочной перспективе это негативно повлияет на мои глаза или зрение», — рассказала подписчикам блогер.

Видимо инъекция была сделана в неправильную мышцу, что вызвало невольное опускание верхнего века — птоз. Такие случаи довольно редки, но все же периодически случаются.

Среди мировых знаменитостей также полно примеров неудачных инъекций ботокса, о которых селебрити потом сильно пожалели.

Дженис Дикинсон

Nick Ut / ТАСС

Дженис — одна из тех селебрити, которые открыто говорят о своем пристрастии к омолаживающим процедурам. К 66 годам модель сделала огромное количество пластических операций а активно пользуется на уколами ботокса.

Лицо Дикинсон — отличный пример того, как не стоит выглядеть после посещения косметолога. В молодости у Дженис была живая и красивая мимика, выразительные черты лица. Сейчас же от всего этого не осталось и следа.

Памела Андерсон

www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Знаменитая актриса много раз ложилась под нож пластического хирурга и не скрывает это. Однако опыт у нее был не самый положительный.

«Я была последним человекам, который попробовал ботокс, но я сделала это. Мне показалось, что мои глаза после инъекций стали впалыми — я была не похожа на себя! Сейчас я не занимаюсь этим», — рассказала актриса в 2015 году.

На данный момент Памела является ярой противницей ботокса и филлеров. При этом Памела признает, что нет ничего плохого в том, чтобы стремиться выглядеть молодо и красиво.

«Я считаю, что немного процедур — это не плохо. Но некоторые люди заходят далеко. Я не одержима этим», — рассказывает звезда кино.

Кортни Кокс

www.globallookpress.com / Dave Starbuck

Так, звезда сериала «Друзья» в 2017 году призналась, что все ее лицо было обколото ботоксом и филлерами. В откровенном интервью для New Beauty Magazine Кортни рассказала, что понимает, как далеко зашла с подобными процедурами.

Кэмерон Диас

www.globallookpress.com / Frederic

Фанаты давно начали отмечать, что лицо актрисы сильно поменялось, но не в лучшую сторону. Кэмерон часто критиковали за то, что она выглядит гораздо старше своих лет. Актриса в 2014 году в итоге рассказала о своем печальном опыте использования такого способа омолодиться.

«Раньше я делала инъекции ботокса, но это изменило мое лицо таким образом, что я сказала: «Нет, я не хочу так выглядеть. Пусть уж лучше я буду видеть, как мое лицо стареет, чем оно будет вовсе мне не принадлежать», — признается Кэмерон Диас.

При этом Диас не собирается осуждать тех, кто хочет омолодиться с помощью косметологии, если это вселяет внутреннюю уверенность.

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