🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 марта, сегодня не пренебрегайте советами окружающих. но будьте бдительны: целиком и полностью полагаться на их мнение тоже не стоит.

♈ Овны

Предложения посыпятся со всех сторон. Принимайте решение взвешенно, продумайте варианты развития ситуации. Звезды абсолютно уверены в успехе предприятия, участие в котором предполагает хороший доход. Эмоционально отдыхать лучше вдали от шумных компаний.

Космический совет: живите на радость себе



♉ Тельцы

Создайте вокруг себя позитивную атмосферу, от этого будет зависеть настроение на весь день. Скучные занятия разнообразит нестандартный подход, а ваш пример вдохновляюще подействует на коллег.

Космический совет: используйте свой свободный выбор



Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет в 2024 году

♊ Близнецы

Период застоя проходит, пора активно взяться за дела. Особенно за те, под которыми пора подводить черту. Обсуждать детали с предполагаемыми партнерами предпочтительно за чашкой чая, это настроит собеседников на позитивный лад.

Космический совет: делайте то, что считаете нужным

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Звезды советуют не сообщать всему миру о своих планах. Велика вероятность, что ваши успех и слава всерьез кого-то разозлят, и придется столкнуться с подстроенными пакостями. Сложная обстановка в семье может выйти из-под контроля.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу

♌ Львы

Любые задачи вам по силам, препятствия не заставят свернуть с пути, а значит, вы вправе рассчитывать на соответствующее вознаграждение. Можно планировать покупки и не бояться спонтанных желаний потратиться, стабильность в финансах это позволяет.

Космический совет: обращайте внимание на мелкие радости

♍ Девы

Будьте наготове: может поступить приглашение на раут, где предстоит обсуждать в том числе и рабочие вопросы. Кстати, одинокие представители знака могут встретить здесь того, кто покорит ваше сердце. Если вы еще не отдыхали, то пора планировать отпуск.

Космический совет: оставьте тревоги о прошлом





♎ Весы

Смотрите на вещи реально. Если слышите критику — есть повод поработать, а не дуться. Держитесь в стороне от сплетников, не позволяйте им влиять на развитие отношений в семье. Любые финансовые вопросы лучше отложить, для трат неблагоприятный период.

Космический совет: старая версия вас ушла, а новая здесь

♏ Скорпионы

Беспокойство о материальном положении можно отложить, звезды обещают скорое пополнение на счет. Вы прикладываете немало усилий, чтобы оправдать планируемое поощрение. Друзья всегда готовы поддержать, цените их искренность.

Космический совет: вы должны разрубить цепи на своих ногах

♐ Стрельцы

Для карьерных свершений выбирайте первую половину дня. Этот период подходит для переговоров разного уровня, поиска ответственных единомышленников. Позже внимания потребуют проблемы в доме. В магазине воздержитесь от внеплановых покупок.

Космический совет: ищите необычное в повседневности

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

♑ Козероги

Вероятны некоторые промедления: придется постоянно отвлекаться. Сумеете подхватить дела внезапно вышедшего из игры коллеги, обнаружите неточности, и в итоге приведете всех к финишу. Дома вас ждут уют и любовь, не задерживайтесь в офисе.

Космический совет: просто верьте в лучшее





♒ Водолеи

Всеобщее настроение, витающее в аккаунтах отпускников, подействует и на вас: хочется не работать, а на пляж. Если обстоятельства позволяют, так и сделайте. Однако не упустите из-за поездки встречу с важным для вашего будущего человеком.

Космический совет: никогда и никого не обманывайте



♊ Рыбы

Несмотря на прилив сил, придерживайтесь умеренности в нагрузках. Перебор с обязательствами выбьет из графика, а сорванный дедлайн скажется на репутации. Одиночкам следует оглядеться: ваша судьба ближе, чем вы думали.

Космический совет: не пытайтесь забегать вперед

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пяти знакам несказанно повезет в любви в 2024 году.