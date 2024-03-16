Стать Золушкой: какие женщины нравятся звездам Голливуда

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Что они ценят в дамах больше всего?

Практически у всех мужчин есть четкое представление не только о внешности идеальной избранницы, но и о том, какими внутренними качествами она должна обладать.

Издание FB.ru представило подборку известных мужчин, которые делились информацией о том, что они больше всего ценят в женщинах. Так что же нужно, чтобы «зацепить» звезд Голливуда и не только?

Джордж Клуни

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Для него идеально, когда женщина совмещает в себе смесь разных черт. Она должна обладать внешностью, как у Мишель Пфайффер.

Ее характер должен быть как у Джулии Робертс, а смех обязательно должен быть, как у Николь Кидман. Пока актер не нашел девушку, которая отвечала бы всем этим критериям.

Мэтт Дэймон

www.globallookpress.com / CraSH

По его мнению, в первую очередь женщина должна быть сильной, умной и надежной личностью. Актер уже нашел такую — он давно женат на Лучане Баррозо, пара воспитывает четверых детей.

Мэттью Макконахи

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Для этой знаменитости очень важно, чтобы рядом с девушкой было комфортно. Также его избранница должна быть уверена в себе и красива.

Но не слишком сильно уделять внимание своей внешности. Желательно, чтобы девушка не сосредотачивалась только на своей фигуре, однако в первую очередь у нее должен быть богатый внутренний мир.

Крис Эванс

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Ему нравятся девушки, у которых присутствует самоирония. Эванс ценит, когда дама может посмеяться над собой и не принимает все близко к сердцу — при этом актеру важно, чтобы спутница была скромной.

Крис Пратт

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Пратт считает, что самое главное, чтобы женщина была понимающая, терпеливая и искрения. Ему хочется, чтобы его избранница смогла подарить ему поддержку — недавно актер развелся с актрисой Анной Фэрис, возможно, как раз из-за отсутствия этого компонента.

Ченнинг Тейтум

www.globallookpress.com / FS

Тейтум высоко ценит в женщинах честность. Его избранница должна прямо говорить об всем.

Она не должна скрывать свои мысли или мечты. Актер считает, что самое главное в отношениях — это общение.

Без него пара не сможет долго просуществовать. Для этого дама должна обладать интеллектом.

Роберт Паттинсон

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Звезда «Сумерек» заявляет, что ему не важна внешность девушки. Он хочет видеть рядом с собой женщину, которая подарит ему эмоции.

При этом она должна быть элегантной в любой одежде. Однако женщина не должна отдавать предпочтение только дорогой одежде.

Крис Пайн

www.globallookpress.com / IMAGO / Faye Sadou

Этот голливудский актер уверен, что спутница его жизни должна обладать высоким интеллектом, хорошим чувством юмора и при этом быть красивой. Пайн не называет конкретных критериев красоты.

По его словам, в паре должен вестись диалог, это может спасти отношения после того, как первоначальная страсть угаснет.

Тейлор Лотнер

www.globallookpress.com / Billy Bennight

Для Лотнера крайне важно, чтобы девушка была максимально честной и лояльной. Он не хочет строить отношения с женщиной, которая скованна стереотипами, она также должна ценить свою индивидуальность.

Дуэйн Джонсон

www.globallookpress.com / Michael Baker

«Вот, какая должна быть женщина: она независима и у нее есть чувство собственного „Я“», — как-то сказал актер.

Его избранница обязательно должна смеяться над шутками актера. Такая девушка не заставить актера остепениться, но она точно сможет подобраться к нему ближе всех.

Джейми Фокс

www.globallookpress.com / FS

Звезда «Джанго освобожденного» признался, что он без ума от девушек, которые горят каким-либо делом. Его привлекают только те, что любит работать, а также ценят труд других.

Итан Хоук

www.globallookpress.com / Christopher Katsarov

Девушке не получится завоевать звезду, если она будет слишком сильно стараться произвести хорошее впечатление. Он также не считает, что широкие жесты в отношениях — это романтично.

Актер уверен, что прежде всего нужно ценить маленькие радости в отношениях. Например, совместный завтрак или прогулку.

Джаред Лето

www.globallookpress.com / Billy Bennight

Этой звезде нравится, когда девушка ведет себя естественно и не хочет выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Также Джаред заявил, что у него нет четких критериев, какая должна быть девушка рядом с ним.

Дженсен Эклс

www.globallookpress.com / Dave Bedrosian Geisler-Fotopress

Его избранница должна обладать сарказмом и иметь отличное чувство юмора.

«Если женщина может смеяться над вашими шутками (даже самыми ужасными), может быть лучшим другом и любовницей, то она сможет построить с вами общее будущее», — заявил Эклс.

Леонардо ди Каприо

www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

Актер обращает внимание на тех девушек, которые могут одновременно совместить в себе смирение, чувство юмора и драму. Такой своеобразный набор не оставит звезду Голливуда равнодушным.

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