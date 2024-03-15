«Никаких красных линий»: президент Латвии резко высказался о России

Президент Латвии Ринкевичс сравнил Россию с Карфагеном и призвал к ее разрушению

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Почему руководитель одной из балтийских стран перешел на «мертвый язык»?

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона и призвал страны «разрушить Россию», сравнив ее с Карфагеном. Своими «воинственными» мыслями политик поделился на странице в социальной сети Х.

«Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена», — написал Ринкевичс.

В последней фразе латвийский лидер употребил выражение измененного латинского фразеологизма «Carthago delenda est», что означает «Карфаген должен быть разрушен», заменив название древнего государства на Россию.

Крылатое выражение «Карфаген должен быть разрушен» подразумевает призыв к борьбе с врагом. Считается, что так все свои речи заканчивал римский полководец Марк Порций Катон Старший.

Накануне Макрон разразился новыми «воинственными» высказываниями. В интервью французским телеканалам он попытался объяснить свои слова о возможности отправки солдат на Украину, назвав Россию противником. Правда, какой-либо конкретики вновь не дал, ограничившись довольно туманными обещаниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Латвии у голосующих на выборах россиян будут проверять вид на жительство.