Десять снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Киевский режим пытается атаковать российский регион данными снарядами второй раз за день.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз за день попытались атаковать Белгородскую область при помощи реактивной система залпового огня Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 13:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.

Силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить в небе над Белгородской областью десять реактивных снарядов. При этом ранее, около восьми утра, киевский режим уже пытался атаковать регион из РСЗО Vampire, были сбиты семь снарядов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ был уничтожен в небе над Тульской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.