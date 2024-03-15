Гурцкая, Бабкина, Михайлов: российские звезды проголосовали на выборах президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Не все приходили на участки лично, некоторые воспользовались технологиями онлайн-голосования.

Жители Омска, пришедшие голосовать на один из избирательных участков города, сегодня неожиданно попали на импровизированный концерт Стаса Михайлова. Известный певец находится на гастролях и решил принять участие в выборах по месту нахождения. Но там его встречали поклонники и местные артисты. Так что пришлось исполнить свой главный хит.

«Громче, девчонки! Для тебя — рассветы и туманы», — исполнил Михайлов.

Известно также, что штаб по наблюдению за выборами в Москве сегодня посетил Художественный руководитель театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов. Находясь в штабе, он проголосовал с помощью ДЭГ и отметил, что эта технология очень удобна.

«Выбор сделан!» — написала в своем Telegram-канале Надежда Бабкина и опубликовала снимок, как опускает бюллетень в урну.

Певица особенно акцентировала внимание на уровне технической оснащенности на избирательных участках в столице. Она призвала россиян последовать ее примеру и принять участие в голосовании.

Агентство ТАСС также сообщает, что певица Диана Гурцкая посетила московский штаб по наблюдению за выборами, расположенный на улице Тимура Фрунзе. Она также отдала свой голос на выбранного кандидата. Кулинчик Олеся / ТАСС; 5-tv.ru

Народный артист РФ Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России. Он отметил, что ДЭГ — это удобно и понятно. Буквально несколько действий, и голос отдан.

Ранее 5-tv.ru писал, что мировые СМИ следят за ходом выборов президента России.