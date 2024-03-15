Sana: в Европе и США россиянам создают преграды для участия в выборах президента

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Западная пресса отмечает рост российской экономики перед выборами.

О беспрецедентном давлении, которое европейские страны и США пытаются оказать на российских граждан за рубежом, создавая всевозможные преграды для участия в выборах, включая запугивания и угрозы, пишет сегодня сирийское агентство Sana.

Надо отметить, внимание мировой прессы приковано к России, и новые заголовки появляются практически каждую минуту. Так, Bloomberg пишет, что наша страна подошла к выборам «в хорошей форме», имея в виду экономический рост. Агентство отмечает, что бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне, зарплаты растут, а рубль стабилизировался, несмотря на западные санкции. Эксперты заключают, что экономические показатели за начало года уже оказались выше прогнозов.

Ранее 5-tv.ru писал, что избирательные участки по всей России открыли свои двери.