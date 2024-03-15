От Владивостока до Калининграда: в России в разгаре выборы президента

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Граждане голосуют в самых отдаленных точках страны.

Во Владивостоке и Хабаровске первый день выборов уже завершен. Там закрылись избирательные участки. А вот в Сибири и на Урале голосование в разгаре. В Бурятии до участков добирались на лошадях. На Сахалине — преодолевая штормовой ветер. Как голосует большая страна — покажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это не только важный день для страны, но и лично для Елены с Павлом. 15 марта молодожены из Екатеринбурга создали новую семью.

«Специально не подгадывали, так получилось. Мы задолго подавали заявление, но мы обязательно поедем голосовать, это наша гражданская позиция, мы никогда не пропустим такое событие», — отмечет Елена.

И первое важное общее решение — голосование на выборах президента. Прямо из ЗАГСа на избирательный участок.

«Родные и близкие спокойно к этому отнеслись, потому что они прекрасно знают, что я активной гражданской позиции, поэтому они нас ждут в кафе, без нас не начинают. Ждут, пока мы приедем», — поделилась Елена.

Более миллиона и ста тысяч избирателей зарегистрированы в Уральской столице. Все три дня в Екатеринбурге открыты 600 избирательных участков, причем 25 из них — временные. В этом году почти все места для голосования оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней.

А в Северной Осетии выборы открывают с кавказским размахом.

Народные песни в исполнении национальных ансамблей звучат и в Иркутске — ведь для многих избирателей выборы не только большая ответственность, но и настоящий праздник.

Говорить о явке пока рано, но активность избирателей отмечают во всех регионах. Жителям Сахалина сделать выбор не помешал даже сбивающий с ног шквалистый ветер.

Голосуют и в самых отдаленных точках страны. Жители села Улентуй в Бурятии до участков добирались на чистокровных скакунах.

А семья кочевников из Ямала преодолела 150 километров на снегоходе

«Выбирать президента нужно обязательно, потому что от этого, наверное, будет зависеть качество нашей жизни», — отметила мать семейства.

Белых пятен на карте выборов точно не останется. Проголосовать успели даже сотрудники самого северного заповедника — остров Врангеля и специалисты-оленеводы на Чукотке. А в Якутии обряд благопожелания для удачных выборов провели потомки древних шаманов.

В некоторых регионах учащихся школ на время выборов перевели на дистант. А вот у студентов занятия продолжаются. На острове Русский, где расположен кампус дальневосточного университета, голосуют около шести тысяч человек.

«Гражданский долг каждого человека — принимать участие в жизни страны, это обязанность каждого из нас», —отметил один из студентов.

Высокий уровень подготовки выборов отмечают общественники и международные наблюдатели.

Более двух тысяч участков открылись в одном из самых обширных регионов страны — Красноярском крае. И результаты уже впечатляющие.

«За первые пол часа явка уже 4% от числа людей, которые закреплены за нашим участком. Это много», — сказала Ольга Мединская, председатель УИК № 397.

«Важно поддержать единство страны в тяжелое время. Хочу, по крайней мере, будущего, по большому счету. А потом уже — стабильности, мирного неба и всего подобного», — сказала избирательница Ирина.

Выбирать президента россияне будут не только по месту регистрации — можно было заранее подобрать для себя любой удобный участок. Либо проголосовать на «Госуслугах.» Это способ многие уже назвали самым быстрым и удобным.