Наблюдатели ОДКБ оценили подготовку к выборам в России

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперты следят за голосованием не только на участках, но мониторят работу ДЭГ.

Подготовка к выборам соответствует избирательному законодательству РФ и международным стандартам. Об этом заявила координатор группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Сегодня наблюдатели встретились с сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Владимир Машков поблагодарил за взаимодействие, отметив, что страны-участницы ОДКБ — ближайшие стратегические партнеры, с которыми у России связана большая история. И выразил надежду, что выборы пройдут успешно.

«Сегодня первый день, все идет легитимно, и мы надеемся, что так и будет продолжаться, несмотря на все те сложности, которые происходят на границах нашей страны. Мы очень благодарны вам за ваше внимание, за то, что вы с такой силой и уверенностью идете и поддерживаете нас. Конечно, еще раз скажу, дни очень важные, и мы надеемся, что эти выборы — важнейшие выборы для нашей страны — пройдут успешно», — прокомментировал сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Машков.

В ближайшее время наблюдатели ОДКБ встретятся с представителями избирательных штабов остальных кандидатов. Также проверят работу самих участков — намерены охватить, как можно больше точек. Проследят и за ходом электронного голосования. Этот формат вызывает особенный интерес.

Наблюдатели ОДКБ отметили, что только приветствуют дистанционное голосование. В современном цифровом мире это очень удобно.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские звезды проголосовали на выборах президента.